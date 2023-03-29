В РФ прогнозируют длительную войну и призывают "объединиться вокруг Путина"

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков считает, что "гибридная война враждебных стран против РФ" продлится долго, поэтому россиянам надо "об’єдиниться вокруг Владимира Путина", сообщает Украинская правда.

Песков уклонился от ответа на вопрос, когда завершится война России против Украины, однако заявил, что "гибридная война недружественных стран против РФ" продлится долго:

"А если вы имеете в виду войну в широком контексте - противостояние с враждебными государствами, недружественными странами, эта гибридная война, которая развязана по отношению к нашей стране, то это надолго. И здесь нам нужна твердость, верность себе, целенаправленность, единение вокруг президента" , - сообщил пресс-секретарь Путина.

Песков уверен, что в РФ наблюдается "беспрецедентная консолидация вокруг президента, верховного главнокомандующего, вокруг той политики, которую он проводит".

Кроме того, он заявляет, что среди россиян "абсолютно доминирует" уверенность, что все цели так называемой "СВО" (войны - ред.) будут достигнуты и должны быть достигнуты.