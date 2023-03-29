В Раде хотят усовершенствовать мероприятия по мобилизации

Верховная Рада хочет усовершенствовать процедуру проведения мобилизационных мероприятий в Украине. Над этим работает комитет по национальной безопасности, обороне и разведке.﻿ Об этом рассказал представитель президента в парламенте Федор Вениславский, который входит в комитет, сообщает Новое время.

Он рассказал, что на одном из заседаний, где были все руководители высшего уровня, отвечающие за мобилизацию, выяснили, почему возникают «неправильные ситуации».

"Например, когда военнослужащий был сразу направлен в зону боевых действий после призыва на службу. Эти вопросы мы взяли на контроль. Такого больше не будет. Виновные будут привлечены к ответственности" , — сказал Вениславский.

По его словам, сейчас комитет разрабатывает законодательные изменения, которые будут способствовать урегулированию вопроса выдачи повесток военнообязанным внутренне перемещенным лицам, которые сейчас вынужденно проживают не по месту постоянной регистрации.

В Украине с 24 февраля 2022 года идет всеобщая мобилизация, призвать в армию могут всех военнообязанных мужчин, резервистов и призывников, которые могут нести службу по состоянию здоровья. Последний раз военное положение и всеобщую мобилизацию в Украине продлили до 20 мая 2023 года.