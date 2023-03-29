Цены на бензин, дизель и автогаз снижаются: актуальные цены на АЗС

Розничные цены на дизельное топливо и автогаз в Украине 29 марта 2023 года по сравнению с предыдущим торговым днем снизились. Бензин подешевел.﻿ Об этом, со ссылкой на данные мониторинга "Консалтинговой группы А-95", пишет Александр Белоус, РБК-Украина.

По данным мониторинга, средние розничные цены на бензин А-95 составляют 47,17 гривен за литр (-0,06 гривен), на дизельное топливо - 47,43 гривен за литр (-0,12 гривен), на автогаз - 21,77 гривен за литр (-0,12 гривен).

Розничные цены в Украине:

Напомним, по данным Госстата, в феврале по сравнению с январем бензин А-92 подешевел на 3,4% до 49,0 гривен за литр, бензин А-95 на 4,6% до 48,3 гривен за литр. Дизельное топливо подешевело на 5,4% до 51,7 гривен за литр. При этом газ сжиженный для автомобилей подешевел на 11,9% до 24,5 гривен за литр.

Снижение цен на бензин, дизельное топливо и автогаз в Украине было вызвано большими запасами, которые сделали сети АЗС.

Кроме того, с начала марта курс доллара в Украине упал на 2 гривны до 38,2 гривен за доллар, что делает топливо еще дешевле.