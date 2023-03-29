Из-за непогоды аварийные отключения действуют в Киеве и 12 областях

Из-за непогоды (штормовой ветер, снег с дождем) и повреждения в сетях операторов систем распределения есть значительные обесточивания потребителей в 12 областях Украины. Об этом говорится в заявлении "Укрэнерго".

Компания заявила о значительных отключениях в следующих областях: Житомирской, Винницкой, Хмельницкой, Черновицкой, Киевской, Черниговской, Черкасской, Николаевской, Одесской, Кировоградской, Днепропетровской и Сумской.

Отмечается, что ремонтные бригады облэнерго работают над устранением повреждения и восстановлением электроснабжения.

При этом потребление электроэнергии повысилось из-за похолодания.

По генерации - производства электроэнергии достаточно для покрытия потребления.

"Рост потребления покрывается преимущественно за счет увеличения производства электроэнергии на атомных электростанциях, а также другими видами генерации. При этом в энергосистеме сохраняется достаточный резерв мощности. Импорт электроэнергии на несущественном уровне" , - говорится в сообщении.

В "Укрэнерго" также добавили, что из-за повреждений ключевых высоковольтных подстанций, которые были нанесены агрессором в течение последних шести месяцев, надежность питания потребителей большинства регионов Украины значительно снижена.

"В Житомирской области из-за роста потребления и значительных повреждений сетей, в результате неоднократных атак россиян, увеличивается объем ограничения потребления.

Также из-за роста потребления возможны сетевые ограничения в Киевской области и Киеве" , - заявили в компании по состоянию на 11:00.

В других регионах ограничений в сетях "Укрэнерго", которые бы приводили к необходимости ограничения потребления, нет.

Там также подчеркнули, что сложная ситуация с электроснабжением остается в регионах вдоль линии фронта, где населенные пункты постоянно страдают от обстрелов россиян и повреждаются сети электроснабжения.

"Восстановительные работы для устранения сетевых ограничений и повышения надежности питания потребителей продолжаются на всех объектах "Укрэнерго", поврежденных российскими массированными атаками" , - резюмировали в компании.

Как добавили в КГВА, в Киеве из-за ухудшения погодных условий введены аварийные отключения - сообщалось, что они действуют в Шевченковском, Соломенском, Святошинском, Голосеевском, Печерском, Подольском, Дарницком и Днепровском районах.

Позже в ДТЭК добавили, что в части Голосеевского, Святошинского, Шевченковского и Соломенского районов столицы происходят отключения согласно стабилизационных графиков.

Также графики были применены в Бучанском, Фастовском и Обуховском районах Киевской области.