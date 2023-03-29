Украина тратит на войну 130 млрд гривен в месяц

Министр финансов Сергей Марченко рассказал, что по состоянию на сегодняшний день бюджет Украины получает 80 млрд гривен доходов, тогда как на войну за месяц тратится 130 млрд гривен. Его заявление цитирует пресс-служба Европейской бизнес-ассоциации.

Марченко во время встречи с членами ЕБА рассказал, что на прошлой неделе ВРУ поддержала изменения в бюджет, которыми были увеличены расходы на военные нужды. Он подчеркнул, что важно в 2023-м собрать запланированные налоги, "однако кардинальные налоговые изменения не планируется".

Напомним, 25 марта президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в настоящее время Силы обороны не могут перейти в контрнаступление и начать освобождать оккупированные территории из-за нехватки вооружения и боеприпасов. По его словам, армия РФ за день использует втрое больше снарядов, чем ВСУ.