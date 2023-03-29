У Зеленского ответили Кремлю касательно "длинных сроков" окончания войны

Войну, которую Россия развязала против Украины, можно завершить дипломатическим путем. Для этого в Москве должна произойти перезагрузка, сообщает РБК-Украина.

Об этом говорит сообщение советника руководителя Офиса президента Михаила Подоляка в Twitter.

Он отметил, что в Кремле ошибаются, заявляя о "длинных сроках" завершения войны. Ее можно окончить после вывода российских войск из Украины.

"Чтобы это произошло, в Москве должна произойти перезагрузка, измениться переговорный субъект" , - добавил советник главы ОП.

Подоляк отметил, что поражение оккупационных войск на поле боя могут ускорить решения Москвы. Поэтому он призвал партнеров усилить поставки оружия.

Напомним, спикер российского диктатора Дмитрий Песков заявил, что война России против Украины "надолго". Кроме того, он вновь заявил, что РФ якобы воюет не с украинцами, а с Западом.

Ранее глава Минобороны России Сергей Шойгу сказал, что война России против Украины будет продолжаться до "полного выполнения задач", поставленных диктатором.