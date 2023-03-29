Резников: Контрнаступление ВСУ должно начаться в апреле или мае

Украинское контрнаступление должно начаться в апреля-мае этого года по нескольким направлениям, сообщает Новое время.

Об этом сообщил министр обороны Украины Алексей Резников.

В интервью ERR, отвечая на вопрос о танках Leopard, Резников сказал, что западная техника будет использоваться на фронте для будущей контратаки.

"Вы увидите их в контратаке по решению нашего Генштаба. Уже планируется по нескольким направлениям. Это зависит от того, какой момент является наиболее подходящим, как они решат. Также все зависит от погодных условий. Весной наша земля очень влажная. Думаю, в апреле-мае мы их увидим" , — сказал он о западных танках.

По мнению министра, в этом году Украину ждут очень позитивные изменения.

Накануне глава Минобороны США Ллойд Остин говорил, что украинскиесилы имеют хорошие шансы на успешное контрнаступление этой весной.

28 февраля руководитель Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов заявил, что следующие три месяца в полномасштабной войне России против Украины будут очень активными и предрешат дальнейший ход событий.