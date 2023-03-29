Генштаб: Оккупанты имеют частичный успех в Бахмуте, но ВСУ держат город

Российские оккупанты продолжают штурмовать Бахмут и имеют частичный успех, однако украинские защитники держат город, сообщает Украинская правда.

Об этом говорит сводка Генштаба ВСУ.

"На Бахмутском направлении враг продолжает штурмовые действия города Бахмут, имеет частичный успех. Однако, наши защитники мужественно держат город, отражают многочисленные атаки противника.

В течение суток враг вел безуспешные наступательные действия в районе Орехово-Васильевки Донецкой области. Обстрелял Миньковку, Орехово-Васильевку, Бахмут, Часов Яр и Торецк Донецкой области".

Авиация Сил обороны за сутки нанесла 5 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов. Также подразделения Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины уничтожили российский бомбардировщик Су-24М.

Украинские ракетчики и артиллеристы в течение суток поразили 2 района сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники противника, 1 склад боеприпасов и 2 склада горюче-смазочных материалов врага.

В течение суток противник нанес 1 ракетный и 16 авиационных ударов, совершил 4 обстрела из РСЗО.

Вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины остается высокой, ведь враг и в дальнейшем игнорирует законы и обычаи войны, продолжает применять тактику террора против мирного населения.

Сегодня в результате авиационного удара по инфраструктуре города Берислав Херсонской области, получили ранения гражданские люди, повреждены частные дома и объекты гражданской инфраструктуры.

Противник сосредоточивает основные усилия на ведении наступательных действий на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. В эпицентре боевых действий остаются населенные пункты Белогоровка, Бахмут, Авдеевка и Марьинка.

Подразделения Сил обороны Украины отразили 48 атак противника на указанных направлениях.

На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений, признаков формирований наступательных группировок врага не обнаружено. Противник продолжает сохранять военное присутствие в приграничных районах Курской и Белгородской областей. В течение суток враг совершил обстрелы в районах населенных пунктов Чернацкое, Есмань, Кучеровка, Белополье, Волфино и Басовка Сумской области, а также районов населенных пунктов Тимофеевка, Ветеринарное, Глубокое, Песчаное, Гатище, Волчанск и Бочково на Харьковщине.

На Лиманском направлении в течение суток противник вел безуспешные наступательные действия в районе Выемки. Артиллерийским обстрелам подверглись районы населенных пунктов на Купянском и Лиманском направлениях. Среди них - Колодезное, Двуречная, Западное, Петропавловка, Купянск, Кисловка и Каменка Харьковской области; Стельмаховка, Невское, Кузьмино и Белогоровка Луганской области, а также Колодязи, Спирное и Северск в Донецкой области.

На Авдеевском и Марьинском направлениях противник вел наступательные действия в направлении населенных пунктов Новокалиново, Степное, Авдеевка, Северное, Первомайское, Марьинка, успеха не имел. Осуществил обстрелы населенных пунктов, в частности: Новокалиново, Авдеевка, Водяное, Карловка, Красногоровка, Марьинка, Георгиевка и Новомихайловка Донецкой области.

На Шахтерском направлении в течение суток враг совершил обстрелы в районах населенных пунктов Угледар, Пречистовка, Великая Новоселка в Донецкой области.

На Запорожском и Херсонском направлениях противник продолжает вести оборону. Обстрелял населенные пункты Времовка Донецкой области; Малиновка, Гуляйполе, Староукраинка и Чаривне, Запорожской области; Веселое, Берислав, Казацкое, Зеленовка, Антоновка, Днепровское Херсонской области и город Херсон.

В Армянском и Джанкойском районах временно оккупированной территории АР Крым противник продолжает строительство фортификационных сооружений и окопов. К выполнению работ активно привлекают гражданское население.