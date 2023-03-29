Данилов: Власть не будет силой выгонять московских попов из Лавры

Священников Украинской православной церкви Московского патриархата не будут выгонять из Киево-Печерской Лавры, которую они должны были покинуть до 29 марта, сообщает Деловая столица.

Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов в эфире национального телемарафона.

"Если кто-то считает, что он должен там остаться на какой-то период времени, то никаких провокаций, которые на сегодняшний день хочет устроить российская ФСБ на территории лавры. Мы не будем их выносить за ноги, мы не будем применять никакую силу. Они сами оттуда потихоньку уйдут. Ничего страшного здесь нет. Я понимаю, что привыкли к каким-то условиям" , — сказал он.

Данилов напомнил, что Киево-Печерская лавра является собственностью украинского государства.

"Это собственность нашего государства, которая должна быть освобождена согласно существующим нормативно-правовым документам. Если кто-то считает, что он не должен выполнять законы нашей страны, то он глубоко ошибается" , — подчеркнул он.

Как сообщалось, 10 марта Украинская православная церковь Московского патриархата получила письмо-предупреждение от Национального заповедника "Киево-Печерская лавра" о расторжении договора, согласно которому монахи пользовались государственной собственностью.

В Минкульте уточнили, что монахи и служители Московского патриархата должны покинуть все помещения Киево-Печерской лавры до 29 марта.

Настоятель Киево-Печерской лавры митрополит Павел заявил в своей проповеди, что после изгнания УПЦ МП из Киево-Печерской лавры в Украине якобы начнется Апокалипсис.

Монастырь УПЦ МП подал иск в Национальный заповедник "Киево-Печерская лавра" о признании недействительным одностороннего отказа от договора.