Зеленский обсудил с премьером Италии Мэлони путь к миру в Украине

В среду, 29 марта, президент Владимир Зеленский провел разговор с премьер-министром Италии Джорджей Мэлони, сообщает РБК-Украина.

Об этом пишет Telegram-канал Зеленского.

Зеленский и Мелони обсудили вопросы мира в Украине, а также двусторонние и международные инициативы.

"Путь к миру в Украине - полный вывод российских войск с территории нашего государства и реализация нашей формулы мира. Благодарны итальянским друзьям за поддержку" , - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что премьер Италии Джорджа Мэлони резко отреагировала на предложение одного из депутатов парламента прекратить помогать Украине. Она объяснила, почему важно и дальше осуществлять поддержку.

Напомним, ранее стало известно, что Италия хочет предоставить Украине несколько своих портов как логистическую платформу.