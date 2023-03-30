В США не увидели серьезных нарушений в освоении Украиной военной помощи

Соединенные Штаты не зафиксировали никаких вопиющих нарушений при освоении Украиной американской военной помощи.﻿ Об этом заявил координатор Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби, пишет Константин Широкун, РБК-Украина.

"Мы не видели никаких свидетельств того, что было какое-то вопиющее нарушение, когда дело касается использования военной помощи, направляемой Украине" , - заявил Кирби.

По его словам, Вашингтон и Киев добиваются того, чтобы эта военная помощь использовалась по назначению, и украинские должностные лица разделяют обеспокоенность относительно того, чтобы добиться надлежащей отчетности при доставке и транспортировке американского оружия и военной техники на поле боя.

Представитель Белого дома также признал, что в ходе войны невозможно предсказать каждое перемещение каждого изделия, применяемого каждым солдатом. Он отметил, что речь идет о войне.

Напомним, во время прошедшей проверки Министерство финансов США не увидело никаких признаков того, что предоставленные Украине средства были использованы не по назначению.

Кроме того, на днях в Палате представителей США анонсировали слушания о помощи Украине.