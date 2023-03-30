В США не увидели серьезных нарушений в освоении Украиной военной помощи
Соединенные Штаты не зафиксировали никаких вопиющих нарушений при освоении Украиной американской военной помощи. Об этом заявил координатор Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби, пишет Константин Широкун, РБК-Украина.
"Мы не видели никаких свидетельств того, что было какое-то вопиющее нарушение, когда дело касается использования военной помощи, направляемой Украине", - заявил Кирби.
По его словам, Вашингтон и Киев добиваются того, чтобы эта военная помощь использовалась по назначению, и украинские должностные лица разделяют обеспокоенность относительно того, чтобы добиться надлежащей отчетности при доставке и транспортировке американского оружия и военной техники на поле боя.
Представитель Белого дома также признал, что в ходе войны невозможно предсказать каждое перемещение каждого изделия, применяемого каждым солдатом. Он отметил, что речь идет о войне.
Напомним, во время прошедшей проверки Министерство финансов США не увидело никаких признаков того, что предоставленные Украине средства были использованы не по назначению.
Кроме того, на днях в Палате представителей США анонсировали слушания о помощи Украине.