Кадырова беспокоит сопротивление внутри Чечни - ISW

Немедленная и демонстративная реакция Рамзана Кадырова на нападение на отделение полиции в Чечне свидетельствует об озабоченности стабильностью его авторитарного правления﻿. Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW), сообщает Деловая столица.

Кадыров сообщил, что в ночь на 28 марта чеченские силовики убили двух мужчин, которые пытались совершить нападение на отделение полиции в Гудермесе.

Вскоре после гибели нападавших Кадыров опубликовал кадры, как он вместе с 15-летним сыном и чеченскими чиновниками и сотрудниками службы безопасности посетил место нападения и осмотрел изуродованные тела нападавших.

Аналитики отметили, что в Гудермесе находится университет спецназа Кадырова, хотя до сих пор точно неизвестно, было ли нападение связано с этим учебным заведением.

"Кадыров, вероятно, считает, что демонстративный осмотр тел погибших должен укрепить его имидж сильного человека и дать сигнал чеченцам, что любая форма внутреннего сопротивления его правлению будет ликвидирована. Сам факт, что реакция Кадырова на нападение была столь немедленной и жесткой, свидетельствует о том, что он обеспокоен потенциалом внутреннего сопротивления внутри Чечни, который может подорвать его авторитарное правление" , — считают аналитики ISW.

Напомним, 13 марта Кадыров встречался с президентом РФ Владимиром Путиным, чтобы повысить значимость Чечни в российской политической и военной сферах.