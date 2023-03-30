В Пентагоне назвали количество наемников "ЧВК Вагнера" в Бахмуте

В боях за Бахмут Донецкой области принимают участие около 6 тыс. наемников "Частной военной компании Вагнера" и еще 20-30 тыс. завербованных рекрутов﻿. Об этом заявил глава Объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли со ссылкой на CNN, сообщает Деловая столица.

"Сейчас они ведут боевые действия преимущественно в Бахмуте. Там около 6 тыс. или около того настоящих наемников и, возможно, еще 20 или 30 тыс. набираемых рекрутов, многие из которых вышли из тюрем" , — сказал Милли.

По его словам, "вагнеровцы" несут огромные потери в районе Бахмута.

"Украинцы причиняют этим ребятам много смертей и разрушений" , — сказал глава комитета.

Ранее основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин заявил, что после участия в войне против Украины по помилованию вышло на свободу уже более 5 тыс. "вагнеровцев".