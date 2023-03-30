УПЦ МП, несмотря на требование, не выехала из Лавры: проводят службу

УПЦ МП не выехала с территории Киево-Печерской лавры, несмотря на то, что договор аренды храмов у нее закончился 29 марта – по состоянию на утро 30 марта священники УПЦ МП проводят в лавре богослужение, сообщает Украинская правда.

УПЦ МП проводит и транслирует службу в прямом эфире в соцсетях. Журналисты нацмарафона новостей сообщили, что богослужение продлится до 10 утра.

В 10 утра на территорию Киево-Печерского заповедника должна прибыть комиссия и должен начаться процесс передачи имущества лавры государству.

Священники УПЦ МП должны были покинуть лавру 29 марта, проведя там последнее богослужение.

Но наместник Лавры митрополит Павел заявил, что они не планируют этого делать и подают иск против национального заповедника "Киево-Печерская Лавра".

Он также открыто угрожал президенту Украины Владимиру Зеленскому, а министра культуры и информационной политики Александра Ткаченко назвал "одержимым дьявольским беснованием".