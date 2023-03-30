В России задержали журналиста WSJ за "шпионаж"

В российском Екатеринбурге сотрудники Федеральной службы безопасности задержали журналиста The Wall Street Journal Эвана Гершковича якобы за "шпионаж".﻿ Об этом, со ссылкой на российское издание "РИА-Новости", пишет Иван Носальский, РБК-Украина.

"По заданию США он занимался сбором сведений об одном из предприятий российского ВПК, которые составляют гостайну" , - цитирует издание пресс-релиз ФСБ.

При этом, как отмечают российские СМИ, Гершкович не выходил на связь с вечера 29 марта. Он находился в Екатеринбурге несколько недель и написал материал об отношении россиян к ЧВК "Вагнера". В поездке его сопровождал местный активист Ярослав Ширшиков.

По неподтвержденной информации, американца задержали у местного ресторана. На его голову натянули свитер и прохожим не было видно лица.

Стоит заметить, что Эван Гершкович около шести лет живет в Москве. Он освещает события в России и Украине для американской газеты The Wall Street Journal. Также он работал в Agence France-Presse, The Moscow Times и The New York Times.