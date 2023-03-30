Залужный: Украине нужны самолеты F-16

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Валерий Залужный отметил, что украинским защитникам нужны западные самолеты-истребители F-16.

Залужный выложил видео, в котором украинские военные рассказывают, как военная авиация Украины оказывала неожиданное для россиян сопротивление с начала вторжения РФ.

Один из пилотов говорит, что самое сложное – это не умение пилотировать, а умение применить воздушное судно в реальном бою.

Украина давно просит у западных партнеров, в частности США, истребители F-16. Администрация Джо Байдена отказывает в этом, говоря, что предоставление самолетов сейчас не ко времени, потому что принесет пользу Украине. В Конгрессе США называли отправку F-16 "не очень мудрым использованием ресурсов".

Президент Владимир Зеленский не раз говорил, что Украине нужны западные истребители. В частности, после атаки россиян дронами в ночь на 27 февраля он объяснял, что современные боевые самолеты помогли бы защитить небо Украины как составляющая ПВО.