36% украинцев имеют ксенофобное отношение к россиянам по национальности

Более трети украинцев имеют ксенофобное отношение к гражданам Украины, которые являются россиянами по национальности, допустить их в свое окружение готовы лишь 29% опрошенных. Об этом свидетельствуют результаты опроса Киевского международного института социологии, проведенного 22 февраля-6 марта

"Ксенофобное отношение к гражданам Украины, которые являются россиянами по национальности, имеют 36% населения" , - сообщили в КМИС.

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Социологи отмечают, что это отношение "явно нерациональное и несправедливое", потому что данные социологических исследований показывают, что в целом взгляды граждан Украины – этнических россиян хоть и несколько отличаются от взглядов этнических украинцев, но не очень существенно, и эти граждане так же защищают Украину от врагов.

Отмечается, что отношение к россиянам-гражданам Украины гораздо лучше, чем к россиянам-гражданам России – последних не пускали бы в Украину даже в качестве гостей 80% опрошенных.

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Граждан Украины, которые являются россиянами по национальности, готовы допустить в свое окружение только 29%. Еще 35% соглашаются, что они должны жить в Украине.

Социологи подчеркивают, что вся эта ситуация вызывает беспокойство и может негативно влиять на единство украинского общества.

В то же время они отмечают, что могут быть и определенные методические аспекты, которые повлияли на результаты, потому что ситуация во время войны настолько напряженная, что снижается уровень понимания вопросов, в которых фигурируют россияне. Для многих слово "россиянин" вызывает политические ассоциации, из-за чего идет такое ухудшение отношения.

Исследование проходило 22 февраля-6 марта. Методом телефонных интервью на основе случайной выборки мобильных номеров было опрошено 985 респондентов (соответственно, в первой и второй волне), проживающих во всех регионах Украины (кроме АР Крым). Опрос проводился со взрослыми (в возрасте 18 лет и старше) гражданами Украины, которые на момент опроса проживали на территории Украины (в пределах, которые контролировались властями Украины до 24 февраля 2022 года).

В выборку не включались жители территорий, которые временно не контролировались властями Украины до 24 февраля 2022 года (АР Крым, г. Севастополь, отдельные районы Донецкой и Луганской областей), а также опрос не проводился с гражданами, которые выехали за границу после 24 февраля 2022 года.

Формально при обычных обстоятельствах статистическая погрешность выборки объемом 985 респондентов (первая волна) (с вероятностью 0,95 и с учетом дизайн-эффекта 1,1) не превышала 3,4% для показателей, близких к 50%, 3,0% для показателей, близких к 25%, 2,1% – для показателей, близких к 10%, 1,5% – для показателей, близких к 5%.

В условиях войны кроме указанной формальной погрешности добавляется определенное систематическое отклонение, но социологи считают, что полученные результаты все равно сохраняют высокую репрезентативность и позволяют достаточно надежно анализировать общественные настроения населения