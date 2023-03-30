Китай углубит "военное доверие" с РФ для защиты "справедливости"

Китай заявил, что его военные готовы работать вместе с российскими военными для усиления стратегической коммуникации и координации, сообщает Украинская правда.

Спикер Минобороны КНР Тан Кэфэй на пресс-конференции заявил, что Китай и Россия "будут работать вместе над реализацией глобальных инициатив в сфере безопасности".

Тан сказал, что обе страны будут углублять "военное доверие" и будут совместно защищать "международную справедливость и правосудие".

Китайские власти на словах поддерживают территориальную целостность Украины, однако не готовы осудить вторжение России и реально противостоять войне. Вместо этого Китай предлагает свой "мирный план", а его лидер Си Цзиньпин посещает Москву, где договаривается с Владимиром Путиным об углублении партнерства.

США предостерегают Китай от передачи России вооружения на фоне войны против Украины