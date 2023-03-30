Как украинцы относятся к переселенцам и гражданам в оккупации - опрос

Социологи исследовали, как украинцы относятся к внутренним переселенцам, вынужденно уехавшим за границу, русскоязычным гражданам и людям, оказавшимся в оккупации. Об этом свидетельствуют результаты опроса Киевского международного института социологии.

46% опрошенных полностью толерантны к беженцам, еще почти 42% согласны, чтобы они возвращались в Украину (итого 87%).

В то же время 13% заявили, что не хотели бы видеть в Украине выехавших за границу.

В общей сложности 90% украинцев с пониманием относятся к находящимся за рубежом беженцам и не осуждают их.

Индекс социальной дистанции в отношении беженцев оценили в 3.67, что ниже среднего (4.00) для 13 этнических групп, отношение к которым постоянно изучается.

Отношение к русскоязычным гражданам Украины также считается нормальным (индекс социальной дистанции 3.83).

43% опрошенных готовы допустить русскоязычных украинцев в свое окружение и столько же соглашаются с тем, что эти граждане должны жить в Украине (итого 86%).

Ксенофобное отношение к ним имеет 14% опрошенных.

Индекс социальной дистанции для внутренне перемещенных лиц составляет 3.37, что существенно ниже средней.

53% украинцев готовы допустить в свое окружение переселенцев, еще 42% соглашаются с тем, что они должны жить в Украине (итого 95%).

Ксенофобное отношение к переселенцам имеет только 5% (столько же сколько к украиноязычным украинцам).

Ситуация с ВПЛ выглядит вполне удовлетворительной, говорят специалисты.

Отношение к украинцам, оказавшимся в оккупации после 24 февраля, несколько хуже. Индекс социальной дистанции составляет 3.73.

44% опрошенных готовы допустить этих людей в свое окружение, еще 46% соглашаются, что они должны жить в Украине (итого 90%).

Только 10% людей имеют ксенофобное отношение к оказавшимся в оккупации украинцам.

В сентябре 2022 года 12% опрошенных КМИС считали, что украинцы в оккупации поддерживают россиян или безразличны к Украине.

В то же время большинство (72%) заявляли, что люди в оккупации являются жертвами обстоятельств и ждут возвращения украинской власти.

В декабре 2022-го в аналогичном опросе 83% выразили соболезнования таким украинцам, а 6% – осуждение.

В общем, ситуация с отношением к оккупированным гражданам выглядит удовлетворительной, говорят социологи.

Опрос проводился Киевским международным институтом социологии (КМИС) в течение 22 февраля-6 марта 2023 года.

В нем приняли участие совершеннолетних 985 респондентов (соответственно, в первой и второй волнах), проживающих во всех регионах Украины (кроме АР Крым).

В выборку не включались жители территорий, которые временно не контролировались властями Украины до 24 февраля 2022 года (АР Крым, г. Севастополь, отдельные районы Донецкой и Луганской областей), а также опрос не проводился с гражданами, выехавшими за границу после 24 февраля 2022 года. .

Формально при обычных обстоятельствах статистическая погрешность выборки объемом 985 респондентов (первая волна) (с вероятностью 0,95 и с учетом дизайн-эффекта 1,1) не превышала 3,4% для показателей, близких к 50%, 3,0% для показателей , близких к 25%, 2,1% – для показателей, близких к 10%, 1,5% – для показателей, близких к 5%.

В условиях войны кроме указанной формальной погрешности добавляется определенное систематическое отклонение.