Raiffeisen Bank планирует избавиться от своего подразделения в РФ

Австрийский банк Raiffeisen Bank International (RBI) стремится к продаже или выделению своего российского подразделения Райффайзенбанка, сообщает Деловая столица.

Об этом сообщила пресс-служба банка в четверг, 30 марта.

"Чтобы сохранить лицензию, мы продолжим некоторую банковскую деятельность в РФ. Мы просто не можем немедленно свернуть все операции. Стремимся к возможной продаже или выделению российского бизнеса" , — рассказал генеральный директор RBI Йоханн Штробль.

По его словам, RBI получило предложение о возможном обмене активами от Sberbank Europe. Однако в Ценробанке РФ заявили, что не получали обращений по этому вопросу.