Минкульт обратился в полицию из-за препятствования комиссии в Лавре
Комиссия по приему-передаче государственного имущества национального заповедника "Киево-Печерская лавра" не смогла начать работу, Минкульт обратился в полицию, сообщает Украинская правда.
Об этом сообщил министр Александр Ткаченко в Facebook.
"Должны констатировать, что из-за физических препятствий со стороны УПЦ МП комиссия по приему-передаче государственного имущества Национального заповедника "Киево-Печерская лавра" не смогла начать работу сегодня.
Представители монастыря от Свято-Успенской Киево-Печерской Лавры, которые входят в состав комиссии, не смогли объяснить, у кого находятся ключи от здания, проверка которого была запланирована. К тому же, многочисленные неизвестные лица препятствовали попаданию членов комиссии внутрь здания.
По факту препятствования работы комиссии было подано заявление в полицию".
Ткаченко отмечает, что грубое поведение представителей УПЦ МП в отношении представителей комиссии глубоко диссонирует с их призывами к Богу.
При этом министр заверил, что комиссия продолжит свою работу в любом случае.
Предыстория:
- Представители УПЦ МП, несмотря на требование покинуть святыню 29 марта, по состоянию на утро 30 марта все же остаются в лавре и даже провели богослужение в одном из храмов.
- Комиссию Министерства культуры, которая должна была проводить инвентаризацию имущества "Киево-Печерского заповедника", не пустили в лавру прихожане УПЦ МП. Их подстрекал это делать сам наместник Лавры Павел.
- Он также пригрозил журналистам побить их палкой. Национальный союз журналистов заявил о массовых нарушениях прав работы журналистов возле Киево-Печерской лавры и что обратится в полицию.