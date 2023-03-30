Минздрав: С апреля все рецептурные лекарства будут продавать по электронному рецепту
С апреля в Украине рецептурные препараты в аптеке можно получить не только по бумажному, но и по электронному рецепту, сообщает Деловая столица.
Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения.
"Рецептурными являются около 60% зарегистрированных в Украине лекарственных средств, именно на них нужен рецепт врача. Остальные лекарства, не требующие обязательного назначения врачом, вы сможете по-прежнему приобрести в аптеке без специального рецепта", — говорится в сообщении.
Как отмечают, все то лекарство, которое и раньше подлежало отпуску по рецепту врача, с апреля можно будет получить, воспользовавшись электронным рецептом.
В перечень рецептурных лекарств входят:
антибиотики;
противосудорожные средства;
гормональные препараты (в том числе и противозачаточные);
препараты для лечения артериального давления, сердечных заболеваний;
некоторые антигельминтные препараты;
некоторые антигистаминные средства;
кроворазжижающие препараты;
антидепрессанты, нейролептики и релаксанты;
стероидные лекарственные средства;
некоторые лекарства против боли, кашля, успокаивающие.
О том, нуждается ли конуретное лекарственное средство для его покупки, можно из его инструкции. Найти инструкцию нужного препарата вы можете, воспользовавшись сервисами онлайн-аптек, или сайтом Государственного реестра лекарственных средств Украины
В ведомстве отметили, что преимуществом е-рецепта является то, что в отличие от бумажного рецепта вам не нужно каждый раз обращаться к врачу на прием для того, чтобы получить рецепт на лекарства. Это можно будет сделать дистанционно.
Повторный электронный рецепт на лекарства можно будет получить дистанционно, если ваше лечение длительное, у вас хроническое заболевание или если вам нужно продолжить курс лечения.