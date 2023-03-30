Правительство Северной Македонии одобрило передачу Украине боевых вертолетов

Македонское правительство в среду вечером приняло решение передать Украине определенное количество боевых вертолетов, что ранее анонсировала министр обороны Славянка Петровска, сообщает Европейская правда.

Об этом пишет местное издание Fokus.

"Правительство рассмотрело и приняло к сведению информацию о необходимости заключить протокол о передаче авиации (вертолетов) между министерствами обороны Северной Македонии и Украины и приняло соответствующий протокол" , - заявило правительство в Скопье.

Хотя в решении не указан тип вертолетов, глава македонского Минобороны Славянка Петровска ранее говорила о намерении передать Украине вертолеты Ми-24, которые Скопье приобрело у Киева в 2001 году.

Известно, что из 12 штурмовых Ми-24 и четырех многоцелевых вертолетов Ми-8/17, которые есть в стране, на сегодня используют лишь по две машины каждого типа.

Эти четыре ныне эксплуатируемые вертолеты и еще четыре Ми-24В были модернизированы в течение последнего десятилетия в сотрудничестве с израильской компанией Elbit Systems. Они адаптированы для взаимодействия с силами НАТО и оснащены авионикой, позволяющей использовать очки ночного видения (NVG) и систему ночного видения Aviators Head-Up Display (ANVIS/HUD).

Напомним, в августе прошлого года Северная Македония передала Украине четыре штурмовых самолета Су-25, которые купила у Киева во время конфликта в 2001 году. Также Северная Македония передала Украине советские танки Т-72, которые планировала снимать с вооружения в ближайшие годы.