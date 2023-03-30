Офис генпрокурора отреагировал на отказ французского суда выдать Украине Жеваго
Офис генпрокурора ожидает официального получения полного решения суда об отказе выдать Украине бизнесмена Константина Жеваго и будет консультироваться относительно дальнейших действий с французскими коллегами, сообщает Украинская правда.
Об этом говорит комментарий ОГП, предоставленный пресс-службой ведомства.
В ОГП уверяют, что предоставили все документы и гарантии, необходимые для экстрадиции подозреваемого. Как следствие, французские прокуроры в суде поддержали позицию украинских коллег о необходимости выдачи бизнесмена в Украину.
Впрочем, судебная палата Апелляционного суда Шамбери приняла решение о невозможности экстрадиции бизнесмена.
"Офис генпрокурора ожидает официального получения полного решения суда. После этого будут проводиться консультации с французскими коллегами относительно возможных дальнейших действий".
Что предшествовало: 30 марта суд во французском городе Шамбери отклонил запрос украинской стороны об экстрадиции украинского бизнесмена Константина Жеваго.
По словам источника УП в правоохранительных органах, суд принял такое решение, отталкиваясь от того, что "Украина является государством в состоянии войны и не способна обеспечить судебный процесс, гарантирующий основополагающие свободы".
Предыстория:
- 27 сентября 2019 года Жеваго сообщили о подозрении в рамках расследования уголовного производства о растрате $113 млн средств банка "Финансы и кредит". Также подозрения объявили ряду топ-менеджеров банка.
- 9 октября 2019 года сообщалось, что Жеваго объявили в розыск по Украине.
- В июле 2021 года ГБР сообщило, что бизнесмен объявлен в международный розыск Интерпола.
- 27 декабря 2022 года полиция Франции задержала Жеваго на горнолыжном курорте Куршевель. Суд в Шамбери по представлению ГБР вынес решение об экстрадиционном аресте Жеваго.