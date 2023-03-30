Германия отчиталась об очередной переданной Украине военной помощи

В правительстве Германии сообщили о последней партии переданной Украине военной помощи, включая танки Leopard 2 и БМП Marder, сообщает Европейская правда.

Об этом свидетельствует обновление списка переданной Украине помощи на сайте правительства.

По сравнению с данными за предыдущую неделю, в списке указана тяжелая бронетехника, передачу которой уже подтверждали официально - 18 танков Leopard 2A6 с боеприпасами и 40 боевых машин пехоты Marder с боеприпасами, предоставленные со складов Бундесвера и производителей ОПК.

Кроме того, в списке:

- две бронированные ремонтно-эвакуационные машины для бронетехники Bergepanzer 3 (на базе танка Leopard 2);

- два танка для разминирования WISENT 1 (на базе танка Leopard 2);

- еще 24 грузовика Zetros, в дополнение к 28 переданных ранее (вместе - уже 52);

- еще 40 тысяч аптечек, в дополнение к 120 тысячам переданных ранее (совокупно - уже 160 тысяч);

- 103 тысячи турникетов.

Напомним, министр обороны Алексей Резников показал немецкие БМП Marder, которые уже прибыли в Украину, и проехал на одном из них.

29 марта бюджетный комитет Бундестага одобрил запрос федеральных министерств обороны и внутренних дел Германии о выделении еще 12 миллиардов евро на военную поддержку для Украины.