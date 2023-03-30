Шмыгаль анонсировал реформу политики в отношении ветеранов: 8 основных задач

Кабинет министров определил, что одной из ключевых задач на этот год станет формирование целостной и комплексной ветеранской политики, сообщает Деловая столица.

Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

"Как общество, как нация, как государство мы всегда будем в долгу перед героями, защищающими свободу и независимость Украины. Работаем над тем, чтобы создать достойные условия для адаптации, реабилитации, развития и благосостояния ветеранов российско-украинской войны" , — подчеркнул глава правительства.

Он сообщил, что уже сейчас правительство начинает утверждение ряда стратегий, нормативных документов и запуска программ, в основе которых лежит новый подход в сфере ветеранской политики.

В целом, по словам премьера, можно выделить 8 основных задач:

Адаптация военнослужащих к гражданской жизни

Соответствующая стратегия уже наработана. Главной идеей является переход от военной службы к гражданской жизни, который должен быть максимально комфортным для наших защитников.

Медицинские услуги и психологическая поддержка

"Также начинаем большую реформу МСЭК и ВЛК. То есть медико-социальных экспертных комиссий и военно-врачебных комиссий. Не должно быть очередей, непонятных справок и бега между кабинетами" , — подчеркнул Шмыгаль.

Он пояснил, что Кабмин делает прохождение этих комиссий максимально комфортным для военнослужащих.

По его словам, справки должны ходить за ветераном, а не наоборот. А для этого:

будут сокращены все сроки по расследованию обстоятельств ранения;

количество штатных и гарнизонных ВЛК будет существенно увеличено;

пройдет максимальная цифровизация всех согласований.

"Пилотные проекты уже запустили, и обновленные подходы в этом году должны заработать по всей стране" , — подчеркнул он.

Экономические возможности для ветеранов

Первым шагом в этом пункте станет расширение программы "Ветеранский бизнес". Речь идет о грантах для ветеранов и членов их семей на запуск собственного дела в любой сфере.

"Сегодня правительство принимает постановление о расширении программы безвозвратных грантов "єРобота", которая будет включать отдельные направления именно для ветеранского бизнеса" , — сообщил Шмыгаль.

Первое направление . 250 тысяч гривен гранта может получить на собственный бизнес ветеран при создании в этом бизнесе по меньшей мере одного рабочего места.

. 250 тысяч гривен гранта может получить на собственный бизнес ветеран при создании в этом бизнесе по меньшей мере одного рабочего места. Второе направление . 500 тысяч гривен гранта может получить член семьи участника боевых действий при создании в новом бизнесе по меньшей мере двух рабочих мест. Софинансирование по этой программе будет 70 на 30. То есть, 70% вносит государство, 30% должны быть собственные средства нового предпринимателя.

. 500 тысяч гривен гранта может получить член семьи участника боевых действий при создании в новом бизнесе по меньшей мере двух рабочих мест. Софинансирование по этой программе будет 70 на 30. То есть, 70% вносит государство, 30% должны быть собственные средства нового предпринимателя. Третье направление. 1 млн гривен гранта может получить участник боевых действий, если он до этого уже был предпринимателем и не менее 3 лет был зарегистрирован как ФЛП. Главное условие для этого гранта – это создать от 4 рабочих места, из которых по меньшей мере два предусмотрены для ветеранов или лиц с инвалидностью в результате войны. Здесь так же, как и во второй программе, софинансирование будет 70 на 30.

Все заявки на гранты будут приниматься через "Дію".

Премьер-министр сообщил, что благодаря программе "єРобота" уже созданы более 3,5 тысячи новых бизнесов.

Следующий аспект в этом блоке экономических возможностей — это переквалификация и обучение:

программа специальных ваучеров для освоения новой профессии;

обучение ИТ-специальностям;

льготы для получения другого образования.

"Все это на повестке дня, а часть программ — уже работает" , — подчеркнул он.

Услуги для ветеранов

Под этот пункт, по словам премьера, подпадают развитие цифрового проекта "єВетеран" и услуги для ветеранов в ЦНАПах.

Жилье для ветеранов

Планируется введение льготного ипотечного кредитования для защитников и защитниц Украины. Целью этого пункта является создание возможности, чтобы каждый ветеран мог получить собственное жилье.

Институт помощника ветерана

В основе деятельности таких помощников будет положен принцип индивидуального подхода, заключающийся в выявлении и решении проблем каждого отдельного Защитника или Защитницы.

Премьер сообщил, что это будет помощь по всем вопросам, в частности:

получение медицинской помощи;

реабилитации;

консультации по получению документов или льгот;

получение образовательных услуг;

помощь в трудоустройстве;

взаимодействие с разными службами для быстрого и комфортного решения всех вопросов или проблем.

Создание сервисных офисов по делам ветеранов

Основными задачами данных офисов будет координация работы, взаимодействие с местными властями для поддержки ветеранов, обобщение потребностей, реализация государственной политики в сферах социальной и правовой защиты ветеранов войны и членов их семей.

Такие офисы будут созданы по всей стране. Для этого будут привлекаться общины и международные партнеры, чтобы максимально эффективно организовать работу и надлежащее финансирование.

Чествование подвига ветеранов на уровне государства, общества и всего общества

Кабмин сегодня утвердит план мер по определению подвига ветеранов российско-украинской войны. Этот план мер рассчитан на следующие три года.