Шмыгаль анонсировал реформу политики в отношении ветеранов: 8 основных задач
Кабинет министров определил, что одной из ключевых задач на этот год станет формирование целостной и комплексной ветеранской политики, сообщает Деловая столица.
Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.
"Как общество, как нация, как государство мы всегда будем в долгу перед героями, защищающими свободу и независимость Украины. Работаем над тем, чтобы создать достойные условия для адаптации, реабилитации, развития и благосостояния ветеранов российско-украинской войны", — подчеркнул глава правительства.
Он сообщил, что уже сейчас правительство начинает утверждение ряда стратегий, нормативных документов и запуска программ, в основе которых лежит новый подход в сфере ветеранской политики.
В целом, по словам премьера, можно выделить 8 основных задач:
Адаптация военнослужащих к гражданской жизни
Соответствующая стратегия уже наработана. Главной идеей является переход от военной службы к гражданской жизни, который должен быть максимально комфортным для наших защитников.
Медицинские услуги и психологическая поддержка
"Также начинаем большую реформу МСЭК и ВЛК. То есть медико-социальных экспертных комиссий и военно-врачебных комиссий. Не должно быть очередей, непонятных справок и бега между кабинетами", — подчеркнул Шмыгаль.
Он пояснил, что Кабмин делает прохождение этих комиссий максимально комфортным для военнослужащих.
По его словам, справки должны ходить за ветераном, а не наоборот. А для этого:
- будут сокращены все сроки по расследованию обстоятельств ранения;
- количество штатных и гарнизонных ВЛК будет существенно увеличено;
- пройдет максимальная цифровизация всех согласований.
"Пилотные проекты уже запустили, и обновленные подходы в этом году должны заработать по всей стране", — подчеркнул он.
Экономические возможности для ветеранов
Первым шагом в этом пункте станет расширение программы "Ветеранский бизнес". Речь идет о грантах для ветеранов и членов их семей на запуск собственного дела в любой сфере.
"Сегодня правительство принимает постановление о расширении программы безвозвратных грантов "єРобота", которая будет включать отдельные направления именно для ветеранского бизнеса", — сообщил Шмыгаль.
- Первое направление. 250 тысяч гривен гранта может получить на собственный бизнес ветеран при создании в этом бизнесе по меньшей мере одного рабочего места.
- Второе направление. 500 тысяч гривен гранта может получить член семьи участника боевых действий при создании в новом бизнесе по меньшей мере двух рабочих мест. Софинансирование по этой программе будет 70 на 30. То есть, 70% вносит государство, 30% должны быть собственные средства нового предпринимателя.
- Третье направление. 1 млн гривен гранта может получить участник боевых действий, если он до этого уже был предпринимателем и не менее 3 лет был зарегистрирован как ФЛП. Главное условие для этого гранта – это создать от 4 рабочих места, из которых по меньшей мере два предусмотрены для ветеранов или лиц с инвалидностью в результате войны. Здесь так же, как и во второй программе, софинансирование будет 70 на 30.
Все заявки на гранты будут приниматься через "Дію".
Премьер-министр сообщил, что благодаря программе "єРобота" уже созданы более 3,5 тысячи новых бизнесов.
Следующий аспект в этом блоке экономических возможностей — это переквалификация и обучение:
- программа специальных ваучеров для освоения новой профессии;
- обучение ИТ-специальностям;
- льготы для получения другого образования.
"Все это на повестке дня, а часть программ — уже работает", — подчеркнул он.
Услуги для ветеранов
Под этот пункт, по словам премьера, подпадают развитие цифрового проекта "єВетеран" и услуги для ветеранов в ЦНАПах.
Жилье для ветеранов
Планируется введение льготного ипотечного кредитования для защитников и защитниц Украины. Целью этого пункта является создание возможности, чтобы каждый ветеран мог получить собственное жилье.
Институт помощника ветерана
В основе деятельности таких помощников будет положен принцип индивидуального подхода, заключающийся в выявлении и решении проблем каждого отдельного Защитника или Защитницы.
Премьер сообщил, что это будет помощь по всем вопросам, в частности:
- получение медицинской помощи;
- реабилитации;
- консультации по получению документов или льгот;
- получение образовательных услуг;
- помощь в трудоустройстве;
- взаимодействие с разными службами для быстрого и комфортного решения всех вопросов или проблем.
Создание сервисных офисов по делам ветеранов
Основными задачами данных офисов будет координация работы, взаимодействие с местными властями для поддержки ветеранов, обобщение потребностей, реализация государственной политики в сферах социальной и правовой защиты ветеранов войны и членов их семей.
Такие офисы будут созданы по всей стране. Для этого будут привлекаться общины и международные партнеры, чтобы максимально эффективно организовать работу и надлежащее финансирование.
Чествование подвига ветеранов на уровне государства, общества и всего общества
Кабмин сегодня утвердит план мер по определению подвига ветеранов российско-украинской войны. Этот план мер рассчитан на следующие три года.
"Украинское общество никогда не забудет цену, которую наши воины платят в этой войне. Миссия правительства — создать для наших ветеранов комфортные сервисы и возможности", — добавил Шмыгаль.