Свириденко: В 2023 году экономика Украины увеличится на 1%

Все прогнозы, даже самые пессимистические, говорят о том, что в 2023 году украинская экономика вернется к тренду роста, сообщает Новое время.

Об этом во время мероприятия NV Диалоги о бизнесе. Война и будущее заявила Юлия Свириденко, первый вице-премьер-министр, министр экономики Украины.

"Главный непредсказуемый фактор — это война, однако все наши прогнозы — и Минэкономики, и Нацбанка, и даже очень скептический МВФ говорят о том, что в 2023 году мы должны вернуться к тренду роста" , — сказала она.

Свириденко признала, что рост будет незначительным — на уровне 1% ВВП.

Она также коснулась потерь, которые понесла украинская экономика за год войны.

В частности, по данным Свириденко, выплавка стали за год снизилась на 70%, а 2,6 млн га сельхозугодий заминированы.

Несмотря на это, отметила вице-премьер, Украина в 2023 году рассчитывает получить урожай зерновых на уровне 65 млн тонн, что ненамного меньше, чем в 2022 году (70 млн тонн).