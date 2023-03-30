Суд отклонил иск УПЦ МП к заповеднику "Киево-Печерская лавра"

Суд отказал в обеспечении иска Украинской православной церкви московского патриархата к Национальному заповеднику "Киево-Печерская лавра". УПЦ МП просила не допустить ее выселения с Лавры, сообщает РБК-Украина.

Об этом сообщает Telegram министра культуры и информационной политики Александра Ткаченко и решение Хозяйственного суда города Киева.

"Суд отказал в обеспечении иска по делу №910/4552/23 от УПЦ к Национальному заповеднику "Киево-Печерская лавра" о признании недействительной сделки по одностороннему отказу договора, применению последствий недействительности расторжения Договора № 2 от 19 июля 2013 года организацией культовыми зданиями и другим имуществом, являющимся государственной собственностью" , - говорится в сообщении.

Постановление вступает в силу с момента его подписания и может быть обжаловано в порядке и срок, установленные статьями 254-257 ХПК Украины.

Напомним, национальный заповедник "Киево-Печерская лавра" не планирует продлевать аренду Свято-Успенской Киево-Печерской лавры. Монахам монастыря советуют покинуть монастырь до 29 марта.

Однако представители УПЦ МП до сих пор находятся на территории Киево-Печерской Лавры, хотя должны были уволить ее с 29 марта. Там собрались и верующие, которые блокируют входы в заповедники, чтобы помешать работе комиссии.

Министерство культуры и информационной политики подало заявление в полицию из-за блокирования работы комиссии.