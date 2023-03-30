Кабмин провел кадровые ротации в МОН, Минздраве и Фонде госимущества
Кабинет министров принял ряд кадровых решений на заседании 30 марта, сообщает Деловая столица.
Об этом говорится в сообщении представителя Кабинета министров в Верховной Раде Тараса Мельничука.
В частности, Кабмин уволил Андрея Витренко с должности первого заместителя министра образования и науки Украины, а затем назначил его заместителем министра образования и науки Украины.
Кроме того, Дениса Шугалия уволили с должности заместителя главы Фонда государственного имущества Украины по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации и назначили его первым заместителем главы ФГИУ.
Также Кабмин уволил:
- Ирину Микичак с должности замминистра здравоохранения Украины.
- Ярему Дуля – с должности заместителя главы Государственной службы Украины по труду.