Кулеба: 45 стран ОБСЕ инициировали расследование о похищении РФ украинских детей
Сорок пять государств-членов Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) инициировали использование так называемого Московского механизма для расследования депортации детей с оккупированных Россией территорий Украины, сообщает Европейская правда.
Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.
"Приветствую инициирование 45 странами ОБСЕ Московского механизма для решения проблемы насильственного перемещения украинских детей Россией", - написал министр в Twitter.
"Мы нуждаемся в решительных совместных действиях, чтобы остановить эту геноцидную практику, вернуть детей обратно в Украину и обеспечить привлечение виновных к ответственности", - добавил он.
Московский механизм ОБСЕ предоставляет возможность государствам-участникам направлять миссии экспертов для оказания помощи в решении конкретного вопроса или проблемы, касающейся человеческого измерения ОБСЕ.
В отношении России последний раз Московский механизм ОБСЕ был задействован 28 июля 2022 года.
Предыдущий отчет в рамках этого механизма выявил значительное количество нарушений международного гуманитарного права и международного права в области прав человека, военные преступления, преступления против человечности и другие зверства, совершенные Российской Федерацией и ее вооруженными силами во время продолжающейся захватнической войны против Украины.
Напомним, что в Международном уголовном суде выдали ордер на арест президента России Владимира Путина, считая его виновным именно в незаконной депортации тысяч детей из Украины.