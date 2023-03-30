Кабмин вернул государству имущество Киево-Печерской Лавры

Сегодня, 30 марта, Кабинет Министров Украины вернул все имущество Киево-Печерской Лавры под руководство государства, сообщает РБК-Украина.

Об этом сообщает Telegram министра культуры и информационной политики Александра Ткаченко.

"Только что правительство признало утратившим силу распоряжение Кабинета Министров Украины времен Януковича от 11 июля 2013 г. No 519 "Вопрос передачи в безвозмездное пользование Свято-Успенской Киево-Печерской Лавре Украинской православной церкви зданий и сооружений" , - сообщил Ткаченко.

Таким образом, управление имуществом Лавры снова перешло к государству.

"Ведь именно государство является владельцем этих объектов" , - подчеркнул министр.

Напомним, национальный заповедник "Киево-Печерская лавра" не планирует продлевать аренду Свято-Успенской Киево-Печерской лавры. Монахам монастыря посоветовали покинуть монастырь до 29 марта.

В УПЦ МП пытались обжаловать решение властей и подали иск в Хозяйственный суд. В исковом заявлении говорится, что договор между заповедником и Лаврой действует и у УПЦ МП нет причин для выезда.

К тому же представители УПЦ МП до сих пор находятся на территории Киево-Печерской Лавры, хотя должны были уволить ее с 29 марта.

Однако суд отклонил иск УПЦ МП к заповеднику "Киево-Печерская лавра".