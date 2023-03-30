Кабмин упростил процедуру ввоза систем связи, телеметрии и других товаров для фронта

Кабмин упростил процедуру ввоза систем связи, телеметрии и других товаров для фронта
Фото: Wikipedia

Кабинет Министров упростил процедуру ряда товаров двойного назначения, необходимых для фронта для отпора России или в качестве комплектующих для производителей украинского оружия, в частности, системы связи и защиты информации, сообщает Экономическая правда.

Об этом сообщает пресс-служба Минэкономики.

Соответствующее решение правительство приняло на заседании в четверг.

"Сегодняшним решением мы существенно увеличиваем возможности для импорта и расширяем круг импортеров товаров двойного назначения, необходимых для обеспечения обороноспособности нашего государства, в частности существенно расширен перечень товаров двойного использования, которые могут ввозиться в Украину без процедур экспортного контроля", - прокомментировал первый вице-премьер министр экономики Юлия Свириденко.

К таким товарам добавили:

  • системы связи;
  • телеметрическое оборудование;
  • системы защиты информации;
  • соответствующее программное обеспечение и технологии.

Напоминаем:

Кабмин расширил список компаний ОПК, имеющих право импорта товаров военного назначения для нужд собственного производства и экспорта товаров военного назначения собственного производства.

Новости

Популярные темы форума

analytics