Кабмин упростил процедуру ввоза систем связи, телеметрии и других товаров для фронта

Кабинет Министров упростил процедуру ряда товаров двойного назначения, необходимых для фронта для отпора России или в качестве комплектующих для производителей украинского оружия, в частности, системы связи и защиты информации, сообщает Экономическая правда.

Об этом сообщает пресс-служба Минэкономики.

Соответствующее решение правительство приняло на заседании в четверг.

"Сегодняшним решением мы существенно увеличиваем возможности для импорта и расширяем круг импортеров товаров двойного назначения, необходимых для обеспечения обороноспособности нашего государства, в частности существенно расширен перечень товаров двойного использования, которые могут ввозиться в Украину без процедур экспортного контроля" , - прокомментировал первый вице-премьер министр экономики Юлия Свириденко.

К таким товарам добавили:

системы связи;

телеметрическое оборудование;

системы защиты информации;

соответствующее программное обеспечение и технологии.

Напоминаем:

Кабмин расширил список компаний ОПК, имеющих право импорта товаров военного назначения для нужд собственного производства и экспорта товаров военного назначения собственного производства.