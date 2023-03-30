Евросоюз осудил задержание американского журналиста в России

Сегодня, 30 марта, Европейский союз осудил задержание американского журналиста и гражданина США Эвана Гершковича в Российской Федерации, сообщает РБК-Украина.

Об этом сообщает Telegram-канал Еврокомиссии.

"Журналистам должно быть разрешено свободно заниматься своей профессией, и они заслуживают защиты" , - говорится в заявлении.

Верховный представитель ЕС Жозеп Боррель подчеркнул, что российские власти снова демонстрируют систематическое пренебрежение к свободе СМИ.

Напомним, сегодня журналиста The Wall Street Journal Эвана Гершковича задержали в России. Его обвиняют якобы в "шпионаже за предприятием российского ВПК".

Позже Лефортовский районный суд Москвы арестовал журналиста. Ему может грозить до 20 лет лишения свободы.

The Wall Street Journal обратилось в Россию с требованием освободить своего журналиста Эвана Гершковича, которого задержали сотрудники Федеральной службы безопасности.

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что США решительно осуждают арест журналиста Wall Street Journal Эвана Гершковича в России.