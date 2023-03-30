Зеленский: Мы готовим следующие шаги для приближения победы

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина прошла долгий путь и сейчас готовит активные шаги для приближения победы, сообщает Украинская правда.

Об этом говорит видеообращение Зеленскогою

"Мы готовим наши следующие шаги, наши активные действия. Мы готовим приближение нашей победы...

На связи с командующими, с разведкой. Совещания по внутренней ситуации".

В четырехсотый день полномасштабного вторжения России Зеленский поблагодарил всех, кто поддерживает Украину и украинских защитников.