Зеленский: Мы готовим следующие шаги для приближения победы
Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина прошла долгий путь и сейчас готовит активные шаги для приближения победы, сообщает Украинская правда.
Об этом говорит видеообращение Зеленскогою
"Мы готовим наши следующие шаги, наши активные действия. Мы готовим приближение нашей победы...
На связи с командующими, с разведкой. Совещания по внутренней ситуации".
В четырехсотый день полномасштабного вторжения России Зеленский поблагодарил всех, кто поддерживает Украину и украинских защитников.