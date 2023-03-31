Впервые в истории. Суд решил предъявить обвинение Трампу, - CNN

Большое жюри присяжных в суде Нью-Йорка вынесло обвинительное заключение по делу о причастности бывшего президента США Дональда Трампа к выплате 130 тысяч долларов актрисе Сторми Дэниелс.﻿ Об этом, со ссылкой на CNN, пишет Константин Широкун, РБК-Украина.

Это первый случай в истории США, когда действующему или бывшему президенту страны будут предъявлены уголовные обвинения.

Сообщается, что в ближайшие дни должно быть официально обнародовано обвинительное заключение. Предполагается, что к тому времени прокуроры попросят Трампа предстать перед судом. Сам Дональд Трамп пока никак не комментировал ситуацию.

Обвинительный акт против Дональда Трампа, вынесенный большим жюри Нью-Йорка, был запечатан и будет объявлен в ближайшие дни.

По версии следствия, Сторми Дэниелс заплатили, чтобы "купить молчание" по поводу ее предполагаемой связи с политиком. Прокурор Манхэттена подозревает, что выплаты были сделаны из средств на избирательную президентскую кампанию 2016 года.

Недавно экспрезидент США Дональд Трамп заявил, что его арестуют 21 марта и призвал к протестам в случае этого. К тому же Трамп на своем первом предвыборном митинге в Уэйко, штат Техас, сравнил начатые против него расследования с "ужасами сталинской России".