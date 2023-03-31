Трамп об обвинениях: Эта "охота на ведьм" ударит по Байдену

Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что считает уголовное обвинение суда присяжных Манхэттена "политическим преследованием" и "вмешательством в выборы на самом высоком уровне", сообщает Украинская правда.

"Я считаю, что эта охота на ведьм сильно ударит по Джо Байдену. Американский народ прекрасно понимает, что именно делают здесь левые радикальные демократы. Все это видят. Поэтому наше движение и наша партия - объединенные и сильные - сначала победят Элвина Брэгга (окружного прокурора Манхэттена - ред.), а потом мы победим Джо Байдена. Мы собираемся выбросить всех до единого этих криворуких демократов из офисов, чтобы мы могли сделать Америку снова великой" , - заявил экс-президент США.

Адвокат Трампа Алина Хабба заявила, что Трамп "является жертвой коррумпированной и искаженной версии американской системы правосудия и истории. Он будет оправдан", пишет издание.

По информации CNN, решение жюри присяжных выдвинуть Трампу обвинения застало его врасплох.

Издание пишет, что, по словам человека, который непосредственно общался с экс-президентом, на прошлой неделе Трамп готовился к предъявлению обвинения, но начал верить сообщениям в новостях о том, что до потенциального обвинения осталось несколько недель, а то и больше.