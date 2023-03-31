В Белом доме прокомментировали арест в РФ журналиста WSJ

Белый дом назвал безосновательными обвинения, которые ФСБ выдвинула задержанному в России журналисту The Wall Street Journal Эвану Гершковичу, против него возбуждено уголовное дело о шпионаже, сообщает Украинская правда.

"Нет оснований считать, что обвинения (Эвана Гершковича – ред.) в шпионаже являются верными" , - заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

В Белом доме отметили, что Штаты продолжают изучать обстоятельства задержания журналиста, который является гражданином США.

Задержание журналиста WSJ пресс-секретарь администрации Джо Байдена назвала "знакомой тактикой". По ее словам, россияне задержали гражданина США, чтобы иметь дополнительные рычаги для переговоров.