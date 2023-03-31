Генштаб: Потери России перевалили за 173 тысячи солдат
Согласно данным Генерального штаба ВСУ, Россия в войне против Украины потеряла около 173 360 военных, 3 615 танков, 6 977 ББМ и 2 248 беспилотников.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 31.03.23 ориентировочно составили:
- личного состава – около 173 360 (+460) человек ликвидировано,
- танков – 3 615 (+5) ед,
- боевых бронированных машин – 6 977 (+3) ед,
- артиллерийских систем – 2 675 (+4) ед,
- РСЗО – 526 (+0) ед,
- средств ПВО – 278 (+0) ед,
- самолетов – 306 (+0) ед,
- вертолетов – 291 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 2 248 (+9) ед,
- крылатых ракет – 911 (+0) ед,
- кораблей/катеров – 18 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн – 5 521 (+3) ед,
- специальной техники – 294 (+3) ед.
Данные уточняются.