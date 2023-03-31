Орбан: Лидеры ЕС готовы обсуждать миротворцев для Украины

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что лидеры стран Евросоюза близки к обсуждению вопроса об отправке миротворческих сил в Украину, сообщает Европейская правда.

Орбан отметил, что западные лидеры все чаще говорят о возможности направления миротворцев. Кто именно и на каком уровне ведет эти переговоры, венгерский премьер не уточнил.

"Мы сейчас близки к тому, что для европейских лидеров станет легитимным отправлять какие-то миротворческие силы на фронт. Если так будет продолжаться, мы можем дойти до Третьей мировой войны" , - сказал Орбан.

Он также заявил, что еще год назад лидеры ЕС спорили, допустимо ли в принципе посылать оружие, а теперь посылают в Украину все больше и больше тяжелого оружия.

"На Западе утверждают, что войну и Украину надо поддерживать, потому что это правильно. Но это не так. На кону стоит вопрос мировой войны и мира во всем мире" , - сказал Орбан.

Он также сообщил, что в пятницу, 31 марта, парламент Венгрии примет постановление с требованием прекращения огня.