Германия рассматривает модернизацию украинской ГТС для транспортировки водорода

Германия может заняться проектами по модернизации украинской газотранспортной системы для транспортировки водорода.﻿ Об этом шла речь во время встречи министра энергетики Украины Германа Галущенко с государственным секретарем офиса федерального канцлера Германии Йоргом Кукисом, сообщила пресс-служба Минэнерго, сообщает Европейская правда.

"Есть огромный потенциал двустороннего сотрудничества в сфере производства и транспортировки водорода. Германия рассматривает соответствующие проекты, среди которых - возможную модернизацию украинской ГТС для транспортировки водорода" , - заявили в министерстве по итогам переговоров.

В программе действующего правительства Германии, изложенной в коалиционном соглашении, есть стремление углубить энергетическое партнерство с Украиной, имея большие амбиции в сферах возобновляемой энергии и производства "зеленого" водорода.