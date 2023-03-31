Лукашенко предложил перемирие и пригрозил ядерным оружием

Белорусский президент Александр Лукашенко предложил прекратить боевые действия в Украине "обеим сторонам" конфликта. Якобы должно быть объявлено перемирие без права перемещения техники и переброски оружия.﻿ Об этом диктатор заявил в ходе послания белорусскому народу и парламенту, пишет Мария Кучерявец, РБК-Украина.

"Попытаюсь рискнуть предложить прекратить боевые действия. Многие сейчас, особенно в России могут сказать, мы уже прекращали тогда на Донбассе, тогда была другая ситуация. Но с учетом этих условий прекратить боевые действия, перемирие объявить без права перемещения, перегруппировки войск с обеих сторон, без права опрокидывания оружия, живой силы и техники. Все замерли" , - предложил Лукашенко.

По его мнению, потом должны быть начаты переговоры, но если якобы "Запад в очередной раз попытается использовать паузу в боевых действиях", Россия якобы имеет право использовать все виды оружия.

"Тогда Россия обязана привлечь всю мощь ВПК и армии для предотвращения эскалации конфликта. И фосфорные боеприпасы, и объединенный уран, и обогащенный уран, все должно привлечь. Если в очередной раз будет обман и будет замечено хоть малейшее движение через границу Украину или с другой стороны России передвижение войск и подготовка к атаке. Военные меня поймут" , - сказал Лукашенко.

Он добавил, что все вопросы "территориальные, восстановительные" и прочее нужно и якобы возможно "решить за столом переговоров без предварительных условий".

Также Лукашенко фактически повторил угрозы российского президента Владимира Путина в сторону Украины.

"Сегодня обе стороны понимают, что одерживать победу нельзя. Тем более, как украинцы считают, что они победят - это глупость, невозможно победить ядерное государство. Если российское руководство поймет, что ситуация грозит распадом России - будет применено самое страшное оружие. Этого нельзя допустить" , - заявил белорусский диктатор.

Он утверждает, что якобы на фронте "есть договоренности", а продолжающаяся война - это исключительно политический конфликт.

"Но опасно третье, люди, не понимающие за воюющие, на линии столкновения договорятся, сдаю вам инсайдерскую информацию, это уже началось. Командиры рот, взводов, комбаты начинают договариваться. Доходит до того, что они сообщают россиянам, что вот в этом квадрате завтра будет нанесен удар - россияне идут. И наоборот, россияне сообщают украинцам, что будет нанесен удар - они идут" , - подчеркнул Лукашенко.

При этом диктатор традиционно упомянул о "националистах и фашистах". Но считает, что на фронте "их уже нет, а воюют мобилизованные".