НАТО: Финляндия станет членом Альянса в ближайшие дни
В ближайшие дни Финляндия официально станет 31-м членом НАТО после того, как Турция накануне последней из государств Альянса одобрила заявку североевропейской страны на вступление.Об этом объявил генсек Альянса Йенс Столтенберг в своем заявлении в пятницу, сообщает Украинская правда.
Столтенберг отметил, что все 30 членов НАТО ратифицировали протокол о присоединении Финляндии. Он сообщил о разговоре с финским президентом Саули Ниинистё, в котором поздравил его с этим историческим событием.
"Финляндия официально присоединится к нашему Альянсу в ближайшие дни. Ее членство сделает Финляндию безопаснее, а НАТО - сильнее", - сказал Столтенберг.
Столтенберг отметил, что Финляндия имеет очень боеспособные силы, расширенные возможности и сильные демократические институты, поэтому ее членство принесет много для НАТО.
Он добавил, что с нетерпением ждет возможности как можно быстрее приветствовать Швецию как полноправного члена семьи НАТО.
"Союзники соглашаются, что быстрое завершение процесса ратификации для Швеции будет в интересах всех", - сказал Столтенберг.
Швеция и Финляндия подали заявки на вступление в НАТО в мае прошлого года после полномасштабного вторжения России в Украину.
Парламент Турции в ночь на пятницу ратифицировал протокол о вступлении Финляндии в Североатлантический альянс. Это произошло после месяцев сопротивления и блокирования финской заявки на вступление в НАТО.