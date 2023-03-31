Постпреды всех стран-членов ЕС посетили Киев с совместным визитом

Постоянные представители всех стран-членов при Евросоюзе 30 марта посетили Украину с совместным визитом.﻿ Об этом, со ссылкой на источник в структурах ЕС, сообщает Европейская правда.

Послы, которые являются членами Комитета по вопросам политики и безопасности (PSC), приезжали в четверг в Украину, чтобы продемонстрировать солидарность ЕС и дальнейшую непоколебимую поддержку.

Комитет отвечает за Общую внешнюю политику и политику безопасности ЕС и Общую политику безопасности и обороны.

Визит символически организовали на 400-й день от начала полномасштабного вторжения.

Перед приездом в Украину они провели два дня с Миссией ЕС по военной помощи Украине (EUMAM), и встретились с украинскими солдатами после военных учений ЕС в Германии и Польше.

В четверг, по данным из разных источников ЕвроПравды, состоялись встречи с народными депутатами, министром обороны Алексеем Резниковым, вице-премьером Ольгой Стефанишиной, заместителем министра иностранных дел Евгением Перебийносом, заместителем главы Офиса президента Романом Машовцем, а также посещение Бородянки.

Это первый визит всех 27 послов стран-членов ЕС в Украину с момента полномасштабного вторжения России. До 24 февраля 2022 года также никогда не происходило подобных визитов в Украину в полном составе, такие выездные встречи комитета являются незаурядными событиями.

"ЕС остается преданным поддержке Украины, чтобы дать возможность стране и ее народу защитить себя от неоправданной агрессивной войны России" , - подчеркнул собеседник ЕвроПравды.

Стефанишина в пятницу опубликовала фото по итогам встречи и отметила, что обсуждалась важность своевременной военной помощи Украине и стратегического сотрудничества для развития европейской обороны.

The visit of ????????Political & Security Committee delegation to Kyiv is another strong signal of solidarity with ????????. Discussed with the Ambassadors of all ????????member states the importance of timely military aid to #Ukraine & our strategic cooperation to build European defense 1/2 pic.twitter.com/9eKfDzeAgV — Olga Stefanishyna (@StefanishynaO) March 31, 2023