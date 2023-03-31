Путин утвердил концепцию внешней политики РФ: учел изменения после нападения на Украину

Президент страны-агрессора Владимир Путин во время заседания Совбеза заявил, что подписал указ об утверждении обновленной концепции основных направлений внешней политики России, сообщает Украинская правда.

Об этом сообщили российские пропагандистские информагентства, "Meduza".

"Сегодня мною подписан указ об утверждении обновленной концепции внешней политики Российской Федерации".

По его словам, якобы из-за серьезных изменений на мировой арене пришлось скорректировать ключевые стратегические документы.

О положениях обновленной концепции доложил глава МИД России Сергей Лавров.

По его словам, логика документа "отражает изменения на внешнеполитическом контуре" после начала российской агрессии.

В частности, в обновленной концепции США названы "главным проводником антироссийской линии".

Среди других тезисов концепции: