Боррель рассказал, какую роль Китай может сыграть в войне РФ против Украины

Китай мог бы сыграть роль посредника для достижения мирного соглашения с Россией о прекращении полномасштабной войны против Украины, сообщает РБК-Украина.

Об этом заявил глава внешнеполитического ведомства ЕС Жозеп Боррель в ходе дискуссии в Мадриде, сообщает The Guardian.

По его словам, Китай не может являться посредником в войне России против Украины. При этом страна могла бы помочь достичь мирного соглашения со страной-агрессором.

"Китай не видит разницы между агрессором и жертвой агрессии" , - добавил он.

Напомним, президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявляла, что роль Китая в войне в Украине повлияет на его отношения с Евросоюзом.

Также отметим, что Китай заверил, что не будет предоставлять оружие России для ведения войны против Украины. Пекин пытается проверить, сможет ли занять позицию "миротворца".