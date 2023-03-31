У Зеленского отреагировали на миротворческие инициативы Лукашенко

Любое немедленное прекращение огня между Москвой и Киевом будет означать право российских войск оставаться на оккупированных территориях Украины, сообщает Деловая столица.

Об этом в Twitter сообщил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

Так, Подоляк прокомментировал "мирные инициативы" самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко. В своем обращении к белорусскому народу и Национальному собранию страны тот предложил "прекратить боевые действия" и "перемирие без права перемещения подразделений и огня".

"Еще раз по пунктам. Любое прекращение огня будет означать право России остаться на оккупированных территориях. Этого категорически нельзя допустить. Украина вправе перемещать на своей территории войска и технику так, как считает нужным. Странные "миротворцы" выглядят комично" , – пишет Подоляк.

29 марта министр обороны Алексей Резников заявил, что Украина готовится к весеннему контрнаступлению, которое должно начаться в течение апреля-мая, однако сроки наступательных действий также связаны с погодными условиями.