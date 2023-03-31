Байден ответил, будут ли США высылать россиян из-за задержания журналиста в РФ

Сегодня, 31 марта, американский президент Джо Байден сообщил, что США не будут высылать российских дипломатов из-за задержания журналиста в России, сообщает РБК-Украина.

Об этом сообщает CNN.

На вопрос журналиста, будут ли США высылать российских дипломатов и журналистов из-за задержания репортера Wall Street Journal Эвана Гершковича, Байден сказал, что пока этим заниматься никто не собирается.

"Сейчас это не в планах" , – подчеркнул президент.

Напомним, вчера журналиста The Wall Street Journal Эвана Гершковича задержали в России. Его обвиняют якобы в "шпионаже за предприятием российского ВПК".

Позже Лефортовский районный суд Москвы арестовал журналиста. Ему может грозить до 20 лет лишения свободы.