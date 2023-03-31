ОК "Север": Российские войска трижды обстреляли приграничье Сумской области

В пятницу, 31 марта, российские войска трижды обстреляли приграничье Сумской области, сообщает РБК-Украина.

Об этом говорит информация оперативного командования "Север" в Facebook.

Так, в период с 12:25 до 12:32 оккупанты обстреляли район населенного пункта Сосновка из миномета. Зафиксировано три "прилета".

Кроме того, с 12:32 до 13:20 россияне нанесли минометный удар в 1000 метров на юго-восток от населенного пункта Стариково. Всего зафиксировано 17 "прилетов".

Помимо этого с 13:05 до 13:35 из ствольной артиллерии враг обстрелял район населенного пункта Екатериновка.

Информация о потерях среди местного населения не поступала. Однако в результате обстрела зафиксировано попадание в частный дом, что повлекло к его возгоранию.

Напомним, вчера россияне за час 35 раз обстреляли приграничье Черниговской области. К тому же оккупанты атаковали три общины в Сумской области и ранили местного.