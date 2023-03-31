Китай выступил против передачи ядерного оружия другим странам и размещения его за пределами его страны, сообщает РБК-Украина.

Об этом заявил заместитель постоянного представителя Китая при ООН Гэн Шуан на Совете безопасности ООН.

"Мы выступаем за запрет передачи ядерного оружия, чтобы никакие ядерные страны не передавали свое ядерное оружие за границу и не размещали его за пределами своей страны" , - заявил он.

Шуан подчеркнул, что в прошлом году пять лидеров ядерных стран выступили с заявлением, что ядерную войну невозможно выиграть и ее нельзя начинать.

"Сегодня это заявление является еще более важным. Китай призывает все ядерные страны соблюдать свои обязательства, уменьшать риск ядерной войны и избегать любых конфликтов между ядерными державами" , - добавил он.

Напомним, недавно российский диктатор Владимир Путин заявил о намерении разместить ядерное оружие в Беларуси. Но речь шла о тактической и якобы об этом у него просил самопровозглашенный президент РБ Александр Лукашенко.

Добавим, что мировые лидеры уже отреагировали на инициативу диктатора. В ЕС заявили, что перемещение российского тактического ядерного оружия в Беларусь несет угрозу европейской безопасности.