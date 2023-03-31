Генштаб: на оккупированной Луганщине дезертировали 50 российских военных

На оккупированной территории Луганской области дезертировали 50 российских военных. Теперь их разыскивают, сообщает Украинская правда.

Об этом говорит вечерняя сводка Генштаба от 31 марта.

"Продолжается тенденция увеличения случаев побега групп личного состава противника из подразделений и воинских частей.

Так, в Старобельском районе временно оккупированной территории Луганской области, оккупанты разыскивают 50 военнослужащих, которые дезертировали".

Также Генштаб сообщил, что Вооруженные силы Украины в течение суток отбили более 30 атак врага, а также поразили два ЗРК и радиолокационную станцию.